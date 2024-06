SOS von der MS „Händel II“

Weil die Schleuse in Wettin noch bis zum Spätsommer wegen Reparatur geschlossen ist, „sitzt“ Fahrgastschiff aus Halle in Alsleben fest. Wie der Kapitän nun das Beste aus der Situation macht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/MZ. - Erst erfüllte er sich seinen großen Traum von einer Fahrt mit seinem Schiff, der MS „Händel II“, von Halle bis nach Hamburg, nun wurde ihm das zum „Verhängnis“. Denn seit seiner Rückkehr ist Kapitän Rüdiger Ruwolt mit seinem Ausflugsschiff in Alsleben gestrandet. Nachdem nun bekannt wurde, dass die entdeckten Schäden an der Schleuse in Wettin wohl erst Mitte August behoben sein dürften, gibt es für ihn keine Rückkehr zu seinem Anlegeplatz in Halle. Und das hat große Folgen.