Queerfeindlichkeit am Rande des Wittenberger CSD Beleidigt und bedroht: Warum Luna Möbius und Nyke Slawik trotzdem Gesicht zeigen

„Schwuchtel“ und „Abschaum“: Am Rande des Christopher Street Days in Wittenberg erleben Aktivistin Luna Möbius und Grünen-Bundestagsabgeordnete Nyke Slawik offene Anfeindungen. Was genau passiert ist und warum für die beiden Trans-Frauen Präsenz auf dem CSD heute trotzdem wichtiger denn je ist.