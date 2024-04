Die MS Händel ist normalerweise auf der Saale in Halle und dem Saalekreis anzutreffen. Nun wird sie immer häufiger zwischen Alsleben und Nienburg gesichtet. Aus gutem Grund.

Darum ist die MS Händel in der Region Bernburg „gestrandet“

Die MS Händel ist immer häufiger in Bernburg unterwegs. Aus gutem Grund: Sie ist „gestrandet“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Einigen Spaziergängern in und um Bernburg dürfte es schon aufgefallen sein: Auf der Saale in Bernburg ist in den zurückliegenden Tagen immer häufiger die MS Händel unterwegs gewesen. Und das kommt nicht von ungefähr.