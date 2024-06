Edeka-Filiale an der Ernst-Thälmann-Allee in Nienburg schließt Mitte August

Wie Edeka mitteilt, wird die Filiale an der Ernst-Thälmann-Allee in Nienburg Mitte August geschlossen.

Nienburg/MZ. - Noch im April sah die Grundversorgungssituation in Nienburg etwas optimistischer aus. Neben dem NP-Markt an der Adolf-Meyer-Straße gab es die Edeka-Filiale an der Ernst-Thälmann-Allee und perspektivisch sollte an der Calbeschen Straße noch ein Norma- oder ein Netto-Markt entstehen. Für die Edeka-Filiale kündigte das deutschlandweit agierende Unternehmen einen Neubau an gleicher Stelle an. Bis dahin sollte die bestehende Einkaufsmöglichkeit erhalten bleiben.