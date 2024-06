Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Ich hätte es nicht gedacht, aber ein bisschen Wehmut ist dabei“, sagt Uwe Rothe. In wenigen Tagen wird er seinen Arbeitsplatz im Ascherslebener Rathaus räumen, der Stadtjugendpfleger geht in den Ruhestand. Seit Anfang der 90er Jahre hat er nach einer kurzen Zwischenstation als Leiter des Bestehornhauses die städtische Kinder- und Jugendarbeit in Aschersleben maßgeblich mitgestaltet. Dafür hat sich der studierte Kulturwissenschaftler neben der Arbeit noch einmal in den Hörsaal gesetzt und vier Jahre lang Sozialpädagogik und Sozialwesen studiert.