Wie viele Zweiräder passen in die Ascherslebener Stephanikirche? Pfarrerin Anne Bremer will es genau wissen. Was die Hintergründe der besonderen Aktion sind.

Wie viele Fährräder passen in die Stephanikirche? Pfarrerin Anne Bremer ist beindruckt, dass so viele Menschen gekommen sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Können viele Fahrradklingeln lauter sein als die Orgel in der Stephanikirche? Dieses ungewöhnliche Experiment gehen Zweiradfreunde und Pfarrerin Anne Bremer am Montag an. Denn anlässlich des Weltfahrradtages hat Bremer dazu eingeladen, mit dem Fahrrad, dem Lastenrad, dem Drei- oder dem Laufrad in die Kirche im Herzen der Stadt zu kommen. „Wann mir solche Ideen kommen? Nachts!“, meint sie lachend.