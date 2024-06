Rekordstand der Jahrhundertflut in Bernburg jährt sich am 6. Juni zum elften Mal. Wie jetzt die Prognosen für die Region nach tagelangen Regenfällen in Bayern aussehen.

Bernburg/MZ. - Der Rekordstand der Jahrhundertflut in Bernburg jährt sich am Donnerstag zum elften Mal. Am 6. Juni 2013 hatten die Wassermassen der Saale am Unterpegel einen Wert von 6,53 Meter erreicht und das Krumbholz sowie Teile der Talstadt überschwemmt. Der langjährige Mittelwert liegt bei 1,56 Meter. Damals waren Ende Mai am Oberlauf der Saale binnen 48 Stunden bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Angesichts der zuletzt tagelangen Niederschläge in Süddeutschland und der damit verbundenen schweren Überschwemmungen ist auch hierzulande die Sorge gewachsen, dass die im nördlichen Bayern entspringende Saale erneut über die Ufer treten könnte. Wie groß ist die Gefahr wirklich?