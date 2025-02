Ein Plötzkauer, dem das Schloss schon lange wichtig ist, eine Staßfurter AG, die Leben in die Innenstadt bringen will, ein Calbenser, der lange für sein eigenes Sturmgewehr gekämpft hat: Im Ticker von Freitag, 21. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Freitag, 21. Februar 2025.

Das ist neu am Freitag:

7.48 Uhr: Nach rund sechswöchiger Umbauphase ist der DM-Drogeriemarkt an der Lindenstraße in Bernburg am Donnerstag wiedereröffnet worden. Unter anderem wurde im Beauty-Bereich investiert.

Nach sechswöchiger Umbauzeit ist der DM-Markt in Bernburg wiedereröffnet worden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Damit das Einkaufen noch zügiger geht, werden künftig auch zwei Selbstbedienungskassen angeboten, welche insbesondere bei kleinen Einkäufen ein schnelles Bezahlen ermöglichen sollen. An der Abholstation könnten zudem online bestellte Produkte ohne Wartezeit abgeholt werden.

Der Fotobereich wurde mit neuem Mobiliar in Holzoptik ausgestattet. Eröffnet wurde der DM-Markt an der Lindenstraße in Bernburg vor fast genau zwölf Jahren, im Februar 2013. (kth)

„Route 60+“ auf halber Strecke

6.51 Uhr: Auf fünf Jahre ist das Projekt „Route 60+“, das die Teilhabe älterer Menschen stärken soll, ausgelegt. Die Hälfte davon ist bereits herum. Deshalb wird am Mittwoch, 10. April, zu einem Bergfest ins VHS Bildungswerk, Hecklinger Straße 63, in Aschersleben geladen.

Das Organisationsteam um Constance Otte und Jens Dammann will ab 10 Uhr bei Kaffee und Gebäck mit den bisherigen Teilnehmern auf gemeinsame Veranstaltungen zurück- und vorausblicken.

Eine Anmeldung unter 03473/ 22 28 12 1 oder per E-Mail an [email protected] ist zur Teilnahme erforderlich.

Für etwas Leben im Schloss

6.23 Uhr: Thomas Köhler engagiert sich seit fast 17 Jahren im Plötzkauer Schlossverein.

Thomas Köhler öffnet das Schloss für Besucher und zeigt auch die Ausstellungsräume. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie kommt mehr Leben in Staßfurts Innenstadt?

6.12 Uhr: Die Stadt Staßfurt sieht nur mit Konzept eine Handhabe zur Steuerung von Geschäftsarten und Sortimenten. Eigene Akquise, Spielplatz und Wiederbelebung des Frischemarkts werden empfohlen.

Wenn nicht gerade Wochenmarkt ist, eine Veranstaltung im Salzlandtheater oder Feste in die Innenstadt locken, sieht man in der Steinstraße in Staßfurt meist wenige Menschen – wie am Donnerstagvormittag. Die AG Innenstadtbelebung sucht nach Möglichkeiten, das zu ändern. (Foto: Falk Rockmann)

Der Kalaschnikow von Calbe

5.58 Uhr: Günther Machholz aus Calbe hatte sein eigenes Sturmgewehr erfunden. Mehr als ein Prototyp und ein Patent wurden aber nicht daraus. Die kuriose Geschichte einer Waffe und warum es sie nicht gibt.

1997 stellte Günther Machholz den Prototyp des MKM 88 her. (Foto: Günther Machholz)

