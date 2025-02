Baumpflegearbeiten Radikalkur für viele Bäume: In Ascherslebener Parks wird die Motorsäge angesetzt

Auch Bäume können Krebs bekommen. Aggressive Pilze setzen ihnen zu, so dass oft nur die Fällung bleibt. Doch auch Pflege steht in Aschersleben derzeit an: auf der Herrenbreite, im Zoo und im Stadtpark.