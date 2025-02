Erste Hinweise vom Tatort Schäferberg in Bernburg

Die Feuerwehr Bernburg musste in dieser Woche erneut zum Schäferberg in Bernburg ausrücken.

Bernburg/MZ. - Die Anwohner des Schäferbergs in Bernburg kommen nun schon seit mehr als sechs Monaten nicht zur Ruhe. Immer wieder müssen die Retter der Feuerwehr meistens nachts dorthin ausrücken, weil Autos, Mülltonnen oder Hausfassaden in Flammen stehen. Jüngster Vorfall: Am Mittwochmorgen fackelten zwei Müllcontainer.