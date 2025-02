Ausgelassene Stimmung beim traditionellen Karnevalsumzug in Aschersleben. So soll es auch diesem Jahr sein. Doch die Auflagen für die Organisatoren steigen.

Aschersleben/MZ - Besucher des traditionellen Karnevalsumzugs am Tulpensonntag in Aschersleben müssen sich in diesem Jahr auf strengere Sicherheitsmaßnahmen einstellen. Nach den jüngsten Anschlägen in Magdeburg, Aschaffenburg und München haben die Behörden die Vorgaben erheblich verschärft.