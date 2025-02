Die Jugend in Aschersleben fragt den Bundestagskandidaten noch mal Löcher in den Bauch, Erik Neutsch soll in Schönebeck auch den Jüngeren ein Begriff sein, Jung und Alt dürfen in Staßfurt beim Salzland-Lauf nicht mehr in die Innenstadt: Im Ticker von Donnerstag, 20. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

7.43 Uhr: Ein Stadtratsmitglied und Bürger melden, dass es in Staßfurt Verzögerungen beim Versand der Unterlagen für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag gibt.

Die Stadt bestätigt Probleme bei der Post. Was die Bürger jetzt noch tun können, lesen Sie hier.

Heute Wahlforum in Aschersleben

6.57 Uhr: Heute präsentieren sich die Direktkandidaten für den Bundestag aus dem Wahlkreis 68, zu dem auch die Städte Aschersleben und Seeland gehören, zum ersten und einzigen Mal vor der Wahl am Sonntag gemeinsam in der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts.

Das Ascherslebener Jugendforum lädt Florian Fahrtmann (SPD), Artjom Pusch (CDU), Christina Baum (AfD), Karsten Lippmann (Linke), Max Henrik Schröder (FDP), Kathrin Grub (Grüne), André Weber (Freie Wähler), Daniel Lüdemann-Johr (Die Partei) und Kathrin Schreck (Bündnis Deutschland) ab 16 Uhr zum Wahlforum in den Theaterraum der Kreativwerkstatt in der Wilhelmstraße 21-22 ein.

Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Erstwähler. Es ist aber auch jeder andere eingeladen, der noch unentschlossen ist, an welcher Stelle er am Sonntag sein Kreuz auf dem Wahlzettel machen will.

Was passiert im Salzlandkreis in der Woche vor der Bundestagswahl? Egal ob 67, 68 oder 69: Hier im Wahlblog lesen Sie alles aus den drei SLK-Wahlkreisen.

Wenn der Richter beide Augen zudrückt

6.28 Uhr: Ein Mann, der bereits unter Bewährung stand, hat ein Fahrzeug ohne Haftpflichtversicherung geführt.

Vor dem Bernburger Amtsgericht musste sich der Mann wegen der Vorwürfe jetzt verantworten. (Foto: Thomas Weißenborn)

Der Wagen gehörte ihm nicht einmal selbst. Weshalb er dennoch nur eine Geldstrafe zahlen muss, erfahren Sie hier.

Er schrieb die Spur der Steine

6.18 Uhr: „Den Älteren klarzumachen, wer Erik Neutsch ist, ist einfacher als bei Jüngeren. Da sage ich einfach: Spur der Steine - und es klingelt“, sagt Roland Claus, Vorsitzender der Erik Neutsch-Stiftung.

Der Roman „Spur der Steine" des Schönebecker Autors Erik Neutsch wurde 1966 verfilmt. (Foto: Klaus D. Schwarz/DEFA-Stiftung)

Die will den Autor des bekannten Buches, dessen Filmadaption mit Manfred Krug in der Hauptrolle lange verboten war, auch in diesem Jahr wieder erinnern - mit einer Biografie und Lesungen. Warum der 20. Juni, also einen Tag vor Neutschs Geburtstag, der Höhepunkt des laufenden Jahres, erfahren Sie hier.

Kein Lauf mehr durch Staßfurts Innenstadt

5.54 Uhr: Der Salzland-Lauf muss umziehen: Die neue Strecke führt aus Sicherheitsgründen jetzt durch die „Horst“.

Geschichte sind die Bilder von Start und Ziel des Salzland-Laufes in der Staßfurter Innenstadt. (Archivfoto: Stadt Staßfurt)

Außerdem gibt es weitere Einschränkungen es für Großveranstaltungen wie das Kirschblütenfest gibt.