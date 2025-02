Wie geht es weiter mit BAföG, Nahverkehr und sozialer Gerechtigkeit? Beim Wahlforum in Ascherslebener Jugendforums diskutieren Erstwähler mit den Direktkandidaten über ihre Zukunftsfragen.

Aschersleben/MZ - Gut 2,3 Millionen Menschen dürfen als Erstwähler bei der kommenden Bundestagswahl abstimmen. Auch im Wahlkreis 68 machen zahlreiche junge Leute am Sonntag zum ersten Mal ihre Kreuze auf dem Wahlzettel. Doch welche Themen interessieren die Erstwähler in Aschersleben? Woran machen sie ihre Wahlentscheidungen fest? Was brennt ihnen unter den Nägeln?