Wie ein Schwarzmilan in Aderstedt aus einem Angelhaken gerettet wird, wo jetzt eine Staßfurterin auf ihrem Weg zur Pfarrerin angekommen ist, wieso Calbenser Bienenfreunde in Barby an ihrer eigenen Wabe basteln: Im Ticker von Donnerstag, 24. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 23. April 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 24. April.

Das ist neu am Donnerstag:

7.43 Uhr: Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird am Samstag, 26. April, der Regionalmarkt auf dem Karlsplatz in Bernburg veranstaltet. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr präsentieren Händler und Aussteller aus der Region präsentieren ihre Erzeugnisse.

Das vielfältige Angebot reicht von Obst und Gemüse, Käse, Fleischprodukte, Backwaren und Wein, bis hin zu handwerklichen Arbeiten aus Holz, Filz und vieles mehr. Es darf in der Zeit auf dem benachbarten Trödelmarkt aber auch gestöbert, gesucht, gekauft, gefunden und in Erinnerungen geschwelgt werden.

Nicht selten trifft man hier auf bekannte Gegenstände längst vergangener Zeiten. Das Angebot ist nach Angaben der Veranstalter vielseitig. Von Schallplatten und Briefmarken bis zu Möbelstücken und Porzellan. Besonders beliebt sind alte Postkarten aus der Gegend um Bernburg.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Ein Vortrag der Patientenfürsprecherin

6.50 Uhr: Der Ascherslebener Stadtseniorenrat und das VHS Bildungswerk-Projekt „Route 60+“ kooperieren für eine gemeinsame Veranstaltung am Montag, 5. Mai.

Geplant ist ein Vortrag, der sich besonders an die älteren Bürger der Stadt richtet. Sybille Treptow, Krankenschwester und Patientenfürsprecherin am Ascherslebener Klinikum, informiert über die Themen Vorsorge-, Betreuungs- und Patientenverfügung.

Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in den Räumen der Volkssolidarität, Oberstraße 53. Laut Ankündigung sind alle Senioren herzlich eingeladen.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort schon neun Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Der Schwarzmilan und der Angelhaken

6.27 Uhr: Glück und Pech am selben Tag hatte unlängst ein Schwarzmilan in Aderstedt: Er verfing sich in einem Angelhaken nebst Sehne.

Falkner Siegfried Kamprath kümmert sich um den geretteten Schwarzmilan, der mit einem Schock und kleineren Verletzungen davongekommen ist und wenig später wieder in die Freiheit entlassen werden konnte. (Foto: Feuerwehr Aderstedt)

Wie Helfer das Tier retten konnten, berichten wir Ihnen hier.

Auf einem langen Weg zur Pfarrerin

6.12 Uhr: Sie ist hier getauft, konfirmiert, getraut. Am 1. Mai setzt Johanna Reitmeier-Filax ihr Vikariat im evangelischen Pfarrbereich Staßfurt mit 1.200 Christen fort.

Johanna Reitmeier-Filax ist gebürtige Staßfurterin, wurde in der St.-Petri-Kirche getauft, konfirmiert und getraut. (Foto: Falk Rockmann)

Wie die 29-Jährige die Vorfreude auf die Menschen auf einem langen Weg zur Pfarrerin erlebt, erzählen wir Ihnen hier.

Calbenser Honig in einer „Wabe“ aus Barby

5.51 Uhr: Imker jetzt in eigener „Wabe“: Die Calbenser Bienenfreunde haben einen neuen Verkaufsstand.

Die Calbenser Imker haben jetzt eine eigene Verkaufsbude. Sie wurde in Sachsendorf gefertigt. Im Vordergrund steht der jüngste Imker Fin (11). Die Markthütte wird auf dem Calbenser und auch Barbyer Weihnachtmarkt stehen. (Foto: Thomas Linßner)

Den bauen sie bauen sich in einer Halle des Sachsendorfer Fertigteile-Betonwerkes eine Verkaufsbude. Premiere ist voraussichtlich beim Barbyer Brückenfest.