Tierrettung an der Strenge Angelhaken wird Schwarzmilan in Aderstedt zum Verhängnis: Wie Helfer den Vogel dennoch retten können

Glück und Pech am selben Tag hatte unlängst ein Schwarzmilan in Aderstedt: Er verfing sich in einem Angelhaken nebst Sehne. Wie Helfer das Tier retten konnten.