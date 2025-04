Der Spendenlauf der Ascherslebener Schulen findet in diesem Jahr am 9. Mai auf der Herrenbreite statt.

Aschersleben/MZ - Am Freitag, 9. Mai, wird die Herrenbreite in Aschersleben wieder zur großen Laufstrecke für kleine Füße: Zwischen 9.30 und 12.30 Uhr findet dort der traditionelle Spendenlauf statt – ein fester Termin für viele Schüler.

In diesem Jahr nehmen rund 1.500 Kinder aus neun Schulen an dem sportlichen Benefiz-Event teil. Mit dabei sind die Adam-Olearius-Schule, das Stephaneum, die Albert-Schweitzer-Schule, die Burgschule, die Grundschule Pfeilergraben, die Luisenschule, die Grundschule Mehringen, die Evangelische Grundschule sowie die Montessori-Grundschule. Die Grundschule Staßfurter Höhe hätte gern teilgenommen, ist jedoch durch eine Projektwoche und einen Präventionstag gebunden, informiert Organisatorin Melanie Becker von der Adam-Olearius-Schule. „Wir freuen uns riesig auf den Tag und hoffen auf gutes Wetter und viele motivierte Kinder“, sagt sie. „Für viele ist der Spendenlauf ein echtes Highlight im Schuljahr.“

Von ganz klein zur Großveranstaltung

Was einst klein begann, ist mittlerweile zu einer Großveranstaltung mit Tradition geworden. Initiatorin war Gundel Jahn, ehemalige Lehrerin an der Adam-Olearius-Schule. Über viele Jahre hinweg organisierte sie den Lauf mit viel Herzblut. Nach ihrem Eintritt in den Ruhestand übernahmen ihr Kollege Christian Zellmer und Melanie Becker die Organisation. „Gundel Jahn hat den Lauf zu dem gemacht, was er heute ist – eine Veranstaltung, bei der Bewegung, Gemeinschaft und soziales Engagement im Mittelpunkt stehen“, so Melanie Becker.

Wie viele Kilometer am Ende zusammenkommen und welche Spendensumme erzielt wird, bleibt bis nach der Auswertung durch die einzelnen Schulen offen. Jede Schule entscheidet selbst, welches der fünf festgelegten Projekte durch die Spenden unterstützt wird. Die Kinder sammeln dabei das Geld auf zwei Arten: Entweder spenden ihre Sponsoren pro gelaufenem Kilometer einen festen Betrag, oder sie unterstützen die Kinder mit einer Pauschale.