Bernburg/MZ. - Florentine liest am liebsten Liebesromane, Romy und Nia Pferdegeschichten und Clara ist es wichtig, dass möglichst viel Action vorkommt. Um diese Themen geht es zwar in „Cool wie Bolle" von Thomas Winkler nicht, sondern eher um die Frage: Was ist cool? Und ob das alles ist, was zählt. Aber vielleicht gefällt den Fünftklässlern von der Freien Sekundarschule Alsleben das Buch ja trotzdem. Dieses haben sie gestern am Welttag des Buches, der seit 1995 jedes Jahr am 23. April begangen wird, im Rahmen der Gutschein-Aktion „Ich schenke dir eine Geschichte“ in der Thalia-Buchhandlung geschenkt bekommen.

