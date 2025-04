Ascherslebens Sternfreunde freuen sich auf den lustigen Hingucker am Himmel, Staßfurt feiert woanders bald Kirschblütenfest, in Schönebeck wird die Radtour nach Magdeburg schon am ersten Kreisverkehr gefährlich: Im Ticker von Mittwoch, 23. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 22. April 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 23. April.

Das ist neu am Mittwoch:

18.46 Uhr: Und hier soll man sich küssen?! Auf den nicht gerade einladenden Zustand des kleinen Schmetterlingsteiches im Kusswäldchen Bad Salzelmens machte dieser Tage ein Leser aus Schönebeck aufmerksam.

Die Verschmutzung des Schmetterlingsteiches ist auch den Verantwortlichen ein Dorn im Auge. (Foto: Olaf Koch)

Was hinter der Verschmutzung steckt und was man dagegen tun kann, erfahren Sie hier.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort schon neun Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Der Todesmarsch von Camp Julius

18.13 Uhr: Im April 1945 befreiten die Alliierten das Camp Julius, ein Außenlager Buchenwalds, in Schönebeck. Da waren die Häftlinge aber schon lange nicht mehr vor Ort.

Noch heute erinnert ein Gedenkstein an die KZ-Häftlinge. (Foto: Stefan Demps)

Die Geschichte eines Todesmarsches und seiner Folgen lesen Sie hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Wie klappt es mit der Bernburger Ordnungsstreife?

17.29 Uhr: Guido Koch und Mathias Zschäckel von der Bernburger Ordnungsstreife ziehen im Planungsausschuss der Stadt Zwischenbilanz ihrer Arbeit.

Mathias Zschäckel (links) und Guido Koch laufen seit sechs Jahren auch als Stadtordnungsdienst Streife wie hier im Stadtpark „Alte Bibel“. (Foto: Engelbert Pülicher)

Warum die beiden Männer nicht mehr Knöllchen an Falschparker verteilen wollen, erklären wir Ihnen hier.

Gordziel wird Ehrenvorstand bei den Schützen

16.35 Uhr: Für sein Engagement um den Schießsport ist der Ascherslebener Günther Gordziel vom Kreisschützenverband Bernburg in den Ehrenvorstand berufen worden.

Günther Gordziel (2. v. l.) ist vom Kreisschützenverband Bernburg geehrt worden, hier vertreten durch Vizepräsident Andreas Ecke aus Könnern (v.l.), Präsident Torsten Mühl aus Köthen, und Schatzmeisterin Kathrin Schiemanowski aus Bründel. (Foto: Kreisschützenverband Bernburg)

Wofür er so ausgezeichnet wurde, erzählen wir Ihnen hier.

Einbruch in Einfamilienhaus in Wolmirsleben

15.46 Uhr: Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wolmirsleben gemeldet. Der Eigentümer hätten das Haus am Morgen verlassen und bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass die sonst geschlossenen Rollladen geöffnet waren.

Bei der weiteren Nachschau konnte er ein aufgebrochenes Kellerfenster und Beschädigungen an der Eingangstür feststellen. Er informierte die Polizei. Bei der gemeinsamen Überprüfung wurden Spuren eines Einbruchs und das Fehlen von Bargeld und Schmuck festgestellt.

Die Spezialisten der Spurensicherung wurden eingesetzt und eine Anzeige aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Mit Schostakowitsch gegen den Krieg

14.59 Uhr: Die Kammersinfonie in c-Moll op. 110a nach dem 8. Streichquartett bildet den Abschluss des Eröffnungskonzertes für das 31. Musikfest „Klänge im Raum“ am Sonntag, 27. April, das um 17 Uhr im Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater beginnt.

Das Konzert „Schostakowitsch – Gegen den Krieg“ mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck steht unter der Leitung von Jan Michael Horstmann. Um 16.15 Uhr findet eine Konzerteinführung im Theatersaal statt.

Jan Michael Horstmann kommt am Sonntag mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie nach Bernburg. (Foto: Robert Jentzsch)

Auf einer Reise nach Dresden anlässlich eines Dokumentarfilms über die Schrecken und Folgen der Bombardierung schrieb Dimitri Schostakowitsch in nur drei Tagen sein achtes Streichquartett.

Es wird sein persönlichstes, sein autobiografischstes Werk, so eng mit seiner pazifistischen Haltung verknüpft, dass die Töne seiner Initialen D(e)SCH das Stück beherrschen.

Kartenvorverkauf im Metropol, Telefon (03471) 34 79 40; Stadtinformation, Telefon (03471) 346 93 11 oder hier online.

Brückentag in Schönebeck

14.27 Uhr: Die Stadtverwaltung in Schönebeck wird am Freitag, 2. Mai, dem Tag nach dem Feiertag „Tag der Arbeit“, ganztägig geschlossen. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt.

Das Bürgerbüro der Stadt in der Friedrichstraße 117, das Stadtarchiv in der Prager Straße 71, das Friedhofswesen in der Magdeburger Straße 157 sowie die Stadtbibliothek Am Stadtfeld 40 seien aufgrund des Brückentages ebenfalls ganztägig geschlossen, heißt es von der Stadt.

Was wird aus dem kleinen Rathaus in Calbe?

14.03 Uhr: Überraschende Kritik und eine Wende gibt es bei den Sanierungs- und Umbauplänen für das kleine Rathaus in Calbe.

Die Stadträte wollten die Vorlage nicht passieren lassen und dafür erneut im Bauausschuss diskutieren. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Nachbarschaftsstreit endet in Aschersleben vor Gericht

13.15 Uhr: Wegen eines angeblichen Vasenwurfs auf seinen Nachbarn und Faustschlägen gegen die Nachbarin sehen sich ehemalige Mieter aus Aschersleben wieder.

Welche Strafe es gibt, sagen wir Ihnen hier.

Pia Fischers Plakat gewinnt in Bernburg

12.23 Uhr: Pia Fischer vom Campus Technicus hat das Plakat für die diesjährige Berufsfindungsmesse in Bernburg gestaltet.

Pia Fischer (Mitte) hat das Siegerplakat entworfen, Katarina Bakovic (links) und Sara Grombach (2.von links) belegten Platz zwei, Lena Franke (rechts) wurde Dritte. (Foto: Engelbert Pülicher)

Die 16-Jährige hatte sich an einem Plakat-Wettbewerb beteiligt. Womit sie die Jury überzeugt hat, erklären wir Ihnen hier.

Teure Radbrücke über die Saale löst andere Bedenken aus

11.41 Uhr: Die Radbrücke über die Saale bei Groß Rosenburg wird mit 7 Millionen Euro teurer, aber immer noch billiger als der erste Entwurf.

Computeranimation der neuen Saalebrücke zwischen Tornitz (links) und Groß Rosenburg. (Repro: Thomas Linßner)

Im nächsten Jahr soll Baubeginn sein, die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Warum einige Groß Rosenburger ungeachtet dessen aus anderen Gründen immer noch mit dem Projekt hadern, lesen Sie hier.

Firmenstaffel am Freitag in Bernburg

11.12 Uhr: Der PSV Bernburg als Ausrichter des Firmenstaffellaufs rechnet am Freitag wieder mit einem großen Andrang.

Der Firmenstaffellauf, der von den Bernburger Wohnstätten unterstützt wird, hat sich fest im Veranstaltungskalender der Saalestadt etabliert. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie sich die Veranstaltung im Laufe der vergangenen Jahre entwickelt hat, erzählen wir Ihnen hier.

Wie klappt es in Aschersleben mit den Toiletten?

10.44 Uhr: Wenn die Blase drückt, muss es manchmal schnell gehen und es ist gut, wenn es dann genügend öffentliche Toiletten gibt.

Wie steht es um die öffentlichen Toiletten in Aschersleben? Wir haben es getestet, mit einem durchwachsenen Ergebnis. (Foto: Frank Gehrmann)

Wir haben uns in Aschersleben umgeschaut: Sind sie offen oder verriegelt, sauber oder eklig, nutzbar oder lieber nicht? Das Ergebnis lesen Sie hier.

„Philharmonische Phreunde Pheier“ in Schönebeck

10.32 Uhr: Der Förderverein der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck lädt am kommenden Samstag, 26. April, wieder zur „Philharmonischen Phreunde Pheier“ ins Innovations- und Gründerzentrum Inno Life ein. Los geht es um 18 Uhr mit einem Sektempfang.

Im Kartenpreis von 80 Euro sind ein 45-minütiges Konzert, eine Tombola und Buffet inbegriffen. Im musikalischen Teil spielt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck unter der Leitung von Chefdirigent Jan Michael Horstmann eine Dreiviertelstunde Tanzmusik. Der Tombola-Erlös kommt der Spendenaktion „neu be-Flügel-t“ zugute.

Eintrittskarten oder Buchungen für komplette Tische (maximal 10 Personen) sind im Orchesterbüro der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck, Markt 17/19 in Schönebeck erhältlich.

DRK: Neuer Rettungswagen steht jetzt in Atzendorf

10.13 Uhr: Ein neuer moderner Rettungswagen ist auf der Notarztwache in Atzendorf offiziell in Betrieb genommen worden.

Erstmals setzt das Deutsche Rote Kreuz auf MAN – der neue geräumige Rettungswagen kann sich sehen lassen. (Foto: DRK)

Wie das 300.000 Euro teure Fahrzeug ausgestattet ist, erklären wir Ihnen hier.

Nach tödlichem Unfall abgesagte Sitzung wird nachgeholt

9.29 Uhr: Noch immer herrscht Trauer in Nienburg, nachdem in der vergangenen Woche ein Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. An jenem Mittwoch in der vergangenen Woche sollte nur ganz wenige Zeit nach den Ereignissen der Stadtrat der Einheitsgemeinde tagen.

Wegen des Einsatzes der Feuerwehr wurde die Zusammenkunft kurzerhand allerdings von dem eigentlichen Tagungsort – dem Feuerwehrgebäude – ins nahe Klubhaus verlegt. Zahlreiche Einwohner hatten sich ebenfalls eingefunden. Gleich zu Beginn der Sitzung stellte jedoch die Fraktion der CDU den Antrag, die Sitzung nicht stattfinden zu lassen.

Nach dem tödlichen Unfall am Markt in Nienburg ist die Betroffenheit unter den Nienburgern groß. Sie legten zahlreiche Kerzen nieder. (Foto: Engelbert Pülicher)

„Wir sehen uns nicht in der Lage, nach solch einem Ereignis überhaupt etwas zu beschließen. Außerdem würden wir es als pietätlos den Angehörigen gegenüber empfinden“, erklärte Henry Seeber (parteilos) in seinem Antrag. Unterstützung bekam er dabei auch von Mathias Henning-Kersten (parteilos).

Jetzt ist klar, wie der Termin nachgeholt wird: So kommt der Stadtrat am 5. Mai zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Diese findet laut Einladung im Klubhaus statt und beginnt um 18.30 Uhr. Die Tagesordnung beinhaltet alle Punkte, die in der vergangenen Woche abgesetzt wurden. So geht es unter anderem um die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr in Gerbitz. (nbe)

Welttag des Buches beim Staßfurter Mittwochstreff

8.37 Uhr: Der „Welttag des Buches“ ist Thema einer Gesprächsrunde am heutigen Mittwoch, 23. April. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in den Räumen der Staßfurter Urania, Prinzenberg 18.

Judita Minda wird heute zu dem Thema einführen. Wie immer ist der Eintritt frei.

Kolumnen zum Vorlesen in Aschersleben

7.42 Uhr: Am heutigen Mittwoch heißt es in Aschersleben wieder „MZ trifft Vorgelesen“: Im Rahmen der beliebten Vorlesereihe gibt es einen Auszug aus den täglichen Kolumnen der MZ-Reporter der Lokalredaktion Aschersleben zu hören.

Die „Guten-Morgen“-Kolumnen, kurz „GuMos“, erscheinen regelmäßig in der linken Randspalte der ersten Lokalseite. „Katzen, Kinder und andere Katastrophen“ – so könnte man diese Rubrik auch nennen.

Heute lesen die MZ-Reporter ihre „Guten Morgen“-Kolumnen in der Kreisbibliothek in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Doch es geht nicht nur um chaotische Momente, sondern auch um Missgeschicke, überraschende Begegnungen und besondere Erlebnisse, die zum Schmunzeln oder Mitfühlen anregen.

Die kostenlose Vorleseveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Kreisbibliothek Aschersleben. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Smiley am Sternenhimmel

6.54 Uhr: Das Universum hat offenbar Humor! „Am 25. April“, so berichtet Manuela Rockmann, Sprecherin der Ascherslebener Sternfreunde, „erwartet uns in den frühen Morgenstunden ein seltsames Himmelsschauspiel.“

Wenn die Mondsichel zum Lächeln wird. (Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa)

Sie spricht von einer planetarischen Konjunktion, die einem lachenden Smiley gleicht. Was genau es zu sehen gibt, erklären wir Ihnen hier.

Früchte am Wegesrand in Neugattersleben

6.22 Uhr: Mitglieder des Heimatvereins der Feuerwehr Neugattersleben haben erneut zu Schaufel und Spaten gegriffen und pflanzten im Ortsgebiet neue Obstbäume.

Ortsbürgermeister Patrick Hölscher griff ebenfalls zum Spaten. Er hofft, dass die Aktion bald "Früchte trägt". (Foto: Heimatverein)

Was genau sie in die Erde gebracht haben, erzählen wir Ihnen hier

Gefährliche Kreisverkehre für Radfahrer

6.13 Uhr: Eigentlich wollten sie nur nach Magdeburg zum Landtag: Eine Schönebecker Radfahrgruppe erlebt gleich zu Beginn der Tour aber eine gefährliche Situation am Kreisverkehr Stremsgraben in Schönebeck.

Gerhard Wolter vom ACE am Kreisverkehr Welsleber Straße in Schönebeck. (Foto: Olaf Koch)

Was ACE-Kreisvorsitzender Gerd Wolter rät, damit es nicht zu Unfällen kommt und alle doch noch angekommen wie, sagt er Ihnen hier.

Mehr Stände für das Kirschblütenfest in Staßfurt

5.57 Uhr: Das größte Frühlingsfest in Staßfurt steht bevor: Das Kirschblütenfest, dessen Organisation der Verein Tag der Regionen Salzlandkreis vom Gewerbeverein Staßfurt übernommen hat, findet am Donnerstag, 1. Mai, auf dem Benneck’schen Hof statt.

An einem neuen Ort soll das Staßfurter Kirschblütenfest noch mehr Stände bieten als bisher am Stadtsee. (Archivfoto: Falk Rockmann)

Vereinsvorsitzender und Gastronom Burkhard Nimmich erklärte kürzlich, dass es auf dem Hof sogar mehr Platz für Stände und Buden gebe als am Stadtsee.