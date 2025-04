Der PSV Bernburg als Ausrichter des Firmenstaffellaufs rechnet am Freitag wieder mit einem großen Andrang. Wie sich die Veranstaltung im Laufe der vergangenen Jahre entwickelt hat.

Das Rundenkarussell dreht sich am Freitag in Bernburg wieder

Bernburg/mz. - Laufen verbindet. Am 25. April, 17.30 Uhr, ertönt auf der Leichtathletikanlage des PSV Bernburg der Startschuss zur sechsten Auflage des Firmenstaffel-Laufs. Und diese Veranstaltung hat sich in der Region in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht.