Für sein Engagement um den Schießsport ist der Ascherslebener Günther Gordziel vom Kreisschützenverband Bernburg in den Ehrenvorstand berufen worden.

Aschersleben/MZ - Ein Hobby macht immer viel Spaß, kann einem aber auch einiges an Disziplin abverlangen – besonders, wenn man über viele Jahre hinweg mit großem Engagement dabei ist. Das weiß wohl kaum jemand besser als Günther Gordziel. Für seinen Einsatz rund um das Schützenwesen in der Region ist das Mitglied der Harzschützenkorporation „Salzkoth-Ascania“ nun geehrt worden: Bei seiner ersten Sitzung hat das neu gewählte Präsidium des Kreisschützenverbandes Bernburg den Ascherslebener in den Ehrenvorstand berufen. Die höchste Ehrung, die ein Mitglied auf Kreisebene erreichen könne, teilt der Verband mit.