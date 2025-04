Guido Koch und Mathias Zschäckel ziehen im Planungsausschuss Zwischenbilanz ihrer Arbeit. Warum die beiden Männer nicht mehr Knöllchen an Falschparker verteilen wollen.

Bernburg/MZ. - Seit dem Jahr 2019 sind Guido Koch und Mathias Zschäckel für die Ordnung und Sauberkeit im Bernburger Stadtgebiet unterwegs. Stets zu zweit auf Streife, sehen sie öfter auch in den Abendstunden und an den Wochenenden nach dem Rechten. Denn dann passiere das meiste. Dann gelte es, Vandalismus und Vermüllung Einhalt zu gebieten. Nach gut fünf Jahren haben die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes nun eine Bilanz über dieses Projekt gezogen, das nach einem sechsmonatigen Modellversuch seinerzeit per Stadtratsbeschluss verstetigt worden war.