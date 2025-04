Bernburg/MZ. - Die Aktualisierung des Standortkonzepts der Stadt Bernburg zur Förderung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist in den Anrainer-Dörfern auf Widerstand gestoßen. Die Ortschaftsräte in Wohlsdorf, Gröna, Peißen, Poley und Preußlitz lehnten in ihren jüngsten Beratungen neue potenzielle Vorrangflächen in ihren Gemarkungen ab. Über die Fortschreibung des Konzeptes entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung am nächsten Dienstag, 29. April, ab 17 Uhr im Ratssaal.

