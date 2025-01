SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Auch in Bernburg laufen die Läufer besonders gerne an Silvester, Calbe kann 2025 noch keine großen Sprünge machen, weil Abschlüsse fehlen, ein Hecklinger sammelt Spenden für die Opfer des Anschlags in Magdeburg: Im Ticker von Donnerstag, 2. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des ersten Werktages im neuen Jahr rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.