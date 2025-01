Ein Brand im Wertstoffhof hält die Aschersleber Kameraden in Atem. Auch ein Containerbrand muss gelöscht werden. Was sonst noch anstand.

Aschersleber Feuerwehrleute rücken in der Silvesternacht gleich mehrfach aus

Aschersleben/mz. - Am Ende blieb die Silvesternacht für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben dann doch nicht so ruhig, wie es zunächst den Anschein hatte. Kurz nach ein Uhr brannte es auf dem Gelände des Wertstoffhofes an der Wilslebener Chaussee. Ein großer Sperrmüllhaufen hatte dort Feuer gefangen.