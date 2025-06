Lust sich zu verlaufen? Am Petersberg nördlich von Halle startet in Kürze wieder das beliebte Maislabyrinth. Auf 35.000 Quadratmetern erwartet Familien ein sommerliches Freizeitabenteuer mit neuem Motiv. Die Erlöse werden an einen guten Zweck gespendet.

Maislabyrinth am Petersberg bei Halle öffnet am 11. Juli

Petersberg/MZ/EI. - Ab Freitag, 11. Juli 2025, können Besucherinnen und Besucher wieder durch die grünen Irrwege am Petersberg bei Halle streifen: Das Maislabyrinth der Wimex Group geht in seine fünfte Saison. Mit einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern gehört es laut Angaben des Unternehmens zu den größten seiner Art in der Region.

Maislabyrinth bei Halle - was erwartet Besucher?

Organisiert wird das Labyrinth von der Wimex Group, einem landwirtschaftlichen Unternehmen mit Sitz in Petersberg. Der verantwortliche Betriebsleiter Frank Krüger erklärt: „Wir freuen uns, das Labyrinth auch in diesem Jahr wieder anbieten zu können. Die Pflanzen entwickeln sich gut – der Mais muss zur Eröffnung allerdings die nötige Höhe erreicht haben, was vom Wetter abhängt.“ Falls sich der Termin verschieben sollte, werde dies auf der Website www.maislabyrinth-halle.de und in den sozialen Medien bekanntgegeben.

Besucher erwartet ein neues, aufwendig gestaltetes Motiv, das bereits beim Säen mithilfe von GPS-gesteuerten Sämaschinen exakt ins Feld gebracht wurde. Entstanden ist ein Bild aus Traktor, Windrad, Bauer, Scheune und Sonne – es symbolisiert die vier Geschäftsbereiche der Wimex Group: Geflügel, Gemüse & Obst, Energie und Smart Farming. Anlass für das diesjährige Motiv ist das 40-jährige Firmenjubiläum des Unternehmens.

Wimex Group spendet Gewinn für guten Zweck

Geöffnet ist das Maislabyrinth ab Mitte Juli jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Bei starkem Regen oder Gewitter kann es kurzfristig zu Änderungen kommen. Auf festem, natürlichen Feldboden ist festes Schuhwerk empfehlenswert. Hunde sind an der Leine erlaubt. Am Eingang sorgt ein kleiner Kiosk für Erfrischungen und Snacks.

Jedes Jahr gibt es beim Maislabyrinth ein neues Motiv. (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Wie in den vergangenen Jahren spendet die Wimex Group den Gewinn aus dem Betrieb des Labyrinths – diesmal an mehrere regionale Projekte. Unterstützt werden Vereine und Initiativen in Sachsen-Anhalt aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Kultur und Sport.

„Wir möchten unser regionales Engagement ausbauen“, betont Wimex-Geschäftsführer Ulrich Wagner. „Das Maislabyrinth ist ein schöner Anlass, um viele kleine Projekte direkt vor Ort zu fördern.“