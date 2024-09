Für den guten Zweck Tausende Besucher erkunden Maislabyrinth Petersberg: Für welchen Verein es nun viel Geld gibt

Zentimetergenau wurde der Mais gesät, so dass in diesem Sommer ein riesiges Labyrinth entstanden ist: Das Maislabyrinth Petersberg zog tausende Besucher an. Das eingenommene Geld fließt in den guten Zweck.