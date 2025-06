Einbruch und Diebstahl in unzähligen Fällen: Deshalb saß der Naumburger Robert S. auch am Donnerstag wieder im Gerichtssaal. Nun steht das Urteil fest. Wegen welchem polizeibekannten Nachbarn einige Anklagepunkte fallen gelassen wurden.

Prozess-Abschluss am Amtsgericht

Aus der Untersuchungshaft (wie auf diesem Symbolfoto) in den Gerichtssaal: Das war die Reise für Robert S. auch am Donnerstag.

Naumburg. - Er nimmt Drogen, seitdem er 14 Jahre alt ist. Mehr als 100 Euro pro Tag brauchte er in der Zeit vor seiner Verhaftung, um sich Crystal zu kaufen. Das Geld besorgte er sich durch Diebstähle – und er war hauptursächlich für die große Naumburger Einbruchsserie Ende 2024/Anfang 2025. Der daraus resultierende Prozess endete am Donnerstag am Naumburger Amtsgericht.