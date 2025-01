Nach der unglaublichen Einbruchserie der vergangenen Wochen im Naumburger Stadtgebiet ist der Polizei ein erster Erfolg gelungen. Ein mutmaßlicher Täter ist am Hauptbahnhof gefasst worden. Was ihm zur Last gelegt wird.

So friedlich sah der Naumburger Hauptbahnhof am Sonntagvormittag aus. Stunden zuvor ging es hier hart zur Sache.

Naumburg. - Die Naumburger Einbruchserie, die die Stadt seit Wochen in Atem hält: In der Nacht zum Donnerstag erlebte sie einen traurigen Höhepunkt mit Einbrüchen in den Dom, ins Pfarrhaus von Domprediger Michael Bartsch, in einen Modeladen, eine Apotheke, einen Friseur und in weitere Wohn- und Geschäftshäuser. Nun aber konnte die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Erfolg feiern.