Krasse kriminelle Serie in Naumburg Einbrüche im Dom und selbst beim Pfarrer, auch Apotheke und Modeladen betroffen

In der unheimlichen Einbruchsserie in Naumburg hat es diese Nacht auch den Dom sowie das Pfarrhaus vom Domprediger Michael Bartsch erwischt. Wie der Täter ohne Gewalt in das Weltkulturerbe-Wahrzeichen gelangen konnte. Welche Geschäfte noch betroffen sind, und was man zu den Tätern weiß.