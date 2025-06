Zur großen Einbruchserie in Naumburg fand jetzt der Prozessauftakt statt. Dabei gab sich der Angeklagte (27) in Plauderlaune. Welche Taten ihm vorgeworfen werden und warum ein klemmendes Ninja-Outfit womöglich ein Erschießen verhinderte.

Mega-Einbruchserie in Naumburg: Angeklagter packt Unmengen an skurrilen Details aus

Maskiert und am Hebeln: So ähnlich wie auf diesem Symbolbild wird sich der Angeklagte während der Naumburger Einbruchserie wohl mehrfach betätigt haben.

Naumburg. - Es gibt langweilige Gerichtsprozesse – und es gibt genau das Gegenteil. So wie am Donnerstag im Naumburger Amtsgericht. Dort wurde die Einbruchs- und Diebstahlsserie verhandelt, die die Domstadt im vergangenen Herbst und bis in den Januar hinein in Atem hielt. Angeklagt: der 27-Jährige, der am 12. Januar, mit einer Machete bewaffnet, am Hauptbahnhof verhaftet wurde.