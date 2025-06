2019 soll Mohammad Suliman Niyazi eine Frau in Halle erstochen haben. Kurze Zeit später flüchtete er in die Türkei und nach Afghanistan – doch er könnte zurück in Deutschland sein. Wer weiß, wo Niyazi sich aufhält?

Sechs Jahre nach Mord in Halle-Südstadt: Ist Täter zurück in Deutschland? (Foto im Text)

Halle (Saale)/MZ/EI/Dur. - Rund sechs Jahre nach einem Mord in der Südstadt in Halle hat das Bundeskriminalamt (BKA) den dringend tatverdächtigen Mohammad Suliman Niyazi auf die internationale Europol-Fahndungsliste "Europe's Most Wanted" gesetzt. Damit versuche das BKA, doch noch einen Fahndungserfolg zu erzielen, wie es in einem Beitrag der Sendung "Aktenzeichen XY: ungelöst" heißt.

Polizei in Halle nimmt Hinweise entgegen

Der mittlerweile 30 Jahre alte Afghane wird verdächtigt, am 10. März 2019 seine 26-jährige Ex-Lebensgefährtin in ihrer Wohnung am Florentiner Bogen in Halle erstochen zu haben. Seitdem befindet er sich auf der Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen floh Niyazi nach der Tat über Frankreich (vermutlich Paris) in die Türkei.

Laut BKA liegt die Vermutung nahe, dass er sich anschließend nach Afghanistan abgesetzt hat. Nach der Machtergreifung der Taliban im August 2021 könnte der Beschuldigte jedoch wieder zurück nach Deutschland geflüchtet sein. Ein Aufenthalt im Ausland, insbesondere im Raum Großbritannien, kann jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Mohammad Suliman Niyazi - ein Foto aus dem Jahr 2019. (Foto: Polizei)

Nachdem bei Aktenzeichen XY Fotos des 30-jährigen mutmaßlichen Täters gezeigt wurden, meldete sich eine Zuschauerin, die den Gesuchten in einem Zug im europäischen Ausland eindeutig erkannt haben will. Ermittler des Bundeskriminalamts werten jetzt die neuen Erkenntnisse zu seinem möglichen Aufenthaltsort mit Hochdruck aus.

So wird Niyazi beschrieben:

1,85 Meter groß

schlank

hatte 2019 kurze, dunkle Haare

große Narben am linken Unterarm und am Bauch

spricht gutes Englisch und gebrochen Deutsch

Der Gesuchte trägt eine auffällige Narbe am Bauch. Foto: Polizei Sachsen-Anhalt

Auch auf dem linken Unterarm trägt Niyazi mehrere Narben. Foto: Polizei Sachsen-Anhalt

Die Narben am Unterarm sind sehr auffällig. Foto: Polizei Sachsen-Anhalt

Wer den Tatverdächtigen kennt oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2241291 zu melden.