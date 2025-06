Offene Werkstatt zum Hussiten-Kirschfest Statt Bio-Ware Hutmode und Textilcollagen: Wie zwei Frauen ihre Vorliebe fürs Schneidern ausleben

Aus der einstigen Käse-Ecke in der Naumburger Salzstraße ist ein kreativer Ort geworden. Zum Kirschfest geben Karin Urban und Kerstin Cornelia Hirthe Einblicke in ihr farbenfrohes Schaffen. Was die zwei Frauen verbindet.