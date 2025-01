Bernburg/MZ. - Die Wohnungsgenossenschaft Bernburg wird sich 2025 in verstärktem Maße um ihren Bestand kümmern. Nach 1,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr will das Unternehmen nunmehr gut 2,5 Millionen in die Instandhaltung der rund 2.300 Mietwohnungen stecken, kündigt der Geschäftsführende Vorstand Peter Arlt gegenüber der MZ an.

