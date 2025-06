Bei einem Brand in der Kreuzerstraße in Halle erlitten sechs Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung nach Brand in Halle! Sechs Verletzte Männer und Frauen

Die Feuerwehr war bei einem Brand in der Kreuzerstraße in Halle im Einsatz.

Halle (Saale). - Zu einem Brand ist es am späten Montagabend in der Kreuzerstraße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach hat es in einem Kellerabteil in dem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus gegen 22.25 Uhr gebrannt. Das Feuer habe schnell auf andere Abteile übergegriffen, heißt es. Der Rauch sei außerdem ins Treppenhaus und in einzelne Wohnungen gezogen.

Insgesamt mussten sechs Menschen im Alter zwischen 55 und 68 Jahren wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ambulant behandelt werden. Ins Krankenhaus kam aber niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Treppenhaus.