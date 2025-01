Die 39. Auflage des Könneraner Silvesterlaufs hat am Dienstag 125 Teilnehmer angezogen, darunter auch Athleten, die schon beim Ironman auf Hawaii dabei waren.

Lauf mit echten „Ironmännern“: Sportfreunde lassen das Jahr in Könnern aktiv ausklingen

Zu den Startern auf der Sieben-Kilometer-Laufstrecke gehörte auch Patrick Gonschorek (gelbe Jacke; Startnummer 21), der bereits am Ironman auf Hawaii teilgenommen hat und sich in Könnern den Sieg sichern konnte.

Könnern/MZ - Bei der 39. Auflage des Silvesterlaufs in Könnern hat wieder tolle Stimmung geherrscht. Selbst bei durchaus winterlichen Temperaturen nahmen 125 aktive Teilnehmer am Lauf und am Walking teil. Aber nicht nur die Sportler und Gäste machen solch eine Veranstaltung erfolgreich: Es sind die vielen fleißigen Hände des Organisationsteams um Dirk Volkmann und Kerstin Hackel, ihre Unterstützer sowie Klaus Dreisbach. Mit 83 Jahren bringt er sich ins Geschehen ein und kommentiert die Veranstaltung fachlich.