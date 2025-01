Silvesterlauf findet bereits zum 44. Mal statt. Warum die sportliche Veranstaltung so beliebt ist.

Hobbysportler nehmen in Aschersleben laufend Abschied vom alten Jahr

Sport in Aschersleben

Bewegung am letzten Tag des Jahres – da machen viele mit.

Aschersleben/mz. - Herrliches Winterwetter ohne Wind, dafür leichter Frost und blauer Himmel: Beste Bedingungen also für Aktive aus Aschersleben und Umgebung, um sich am letzten Tag des Jahres noch einmal zu treffen, das Jahr Revue passieren zu lassen und nach all den Weihnachtsverführungen eine lockere Laufeinheit einzulegen – ganz nach Gusto auf einer Strecke der eigenen Wahl.