Sportlicher Jahresabschluss: 185 Teilnehmer gehen beim Silvesterlauf des PSV Bernburg an den Start

Bernburg/MZ - Die Sonne scheint und das Thermometer zeigt knapp über null Grad Celsius an, als sich die Läufer am Vormittag des Silvestertages vor der Turnhalle des PSV Bernburg im Krumbholz erwärmen. „Im ganzen Dezember hatten wir kein so schönes Wetter wie heute“, meint Vereinschef Thomas Gruschka. Die äußeren Bedingungen für den aktuellen Silvesterlauf könnten besser kaum sein.