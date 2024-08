400 Pflaumen und ein großes Fest in Großmühlingen, eine Diebesbande, die rund um Bernburg viel klaut, aber noch mehr kaputt macht, Häuser in Staßfurt, die zwar nicht herrenlos, aber ziemlich unbewohnt sind: Im Ticker von Donnerstag, 29. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Donnerstag:

7.40 Uhr: Auch im September werden in der Ascherslebener „Melle“, Staßfurter Höhe 40/42, diverse Veranstaltungen für Mädchen und Frauen angeboten. Wie das Gleichstellungsbüro der Stadtverwaltung informiert, hat das Frauenzentrum am Donnerstagvormittag noch Kapazitäten für interessierte Gruppen.

Bei Interesse soll man sich dort melden. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 03473/69 97 39 4.

Schloss Plötzkau öffnet zum Tag des Denkmals

7.13 Uhr: Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, lädt auch der Schlossverein Plötzkau wieder von 11 bis 16 Uhr zu einem Besuch ein. Das Museum des Schlosses hat an diesem Tag zum Sonderpreis geöffnet.

Gegen 14 Uhr beginnt das zur Tradition gewordene Adlerschießen um die Fürstenkette. Zur Stärkung werden selbst gebackener Kuchen, Kaffee, Bratwurst und kalte Getränke angeboten.

Tourist-Information repräsentiert in Stendal

6.32 Uhr: Die Tourist-Information Aschersleben bleibt am kommenden Sonntag, 1. September, geschlossen. Grund dafür: Die Mitarbeiterinnen präsentieren die Stadt an diesem Tag auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal.

Touristische Informationen sind in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr im Museum, Markt 21, erhältlich, teilt die Aschersleber Kulturanstalt mit.

Musik, Tanz und Pflaumen

6.23 Uhr: Der traditionelle Pflaumenkuchenmarkt in Großmühlingen findet bald statt.

Wer mit den meisten Kernen die Schüssel trifft, wird Pflaumenuchenkönig. (Archivfoto: Steven Becker)

Ute Möbius erzählt von den Planungen der vielen Feste, die sie schon vorbereitet, und davon, worauf sich Besucher jetzt freuen können. Mehr dazu lesen Sie hier.

Viel geklaut, mehr kaputt gemacht

6.16 Uhr: Eine Diebesbande, die rund um Bernburg viel klaut, aber noch mehr kaputt macht: Ein mehrfach vorbestrafter und bereits in Haft sitzender Dieb muss nun noch ein Jahr und vier Monate länger im Gefängnis bleiben.

Auch zwei E-Bikes gerieten ins Visier der Bande. (Symbolfoto: dpa)

Sein Compagnon muss nicht hinter Gitter. Was ein Mann, den das Landgericht Magdeburg bereits verurteilt hat, damit zu tun hat.

Adresse unbekannt

5.59 Uhr: Die Stadt Staßfurt ist oft auf der Suche nach Besitzern herrenloser Häuser - auch wenn sie die ungern so nennt. Oft sind die Eigentümer nicht zu fassen, sind der Kommune die Hände gebunden.

Die Adlerapotheke Staßfurt: ungeklärte Eigentumsverhältnisse, erfolglose Recherchen nach Besitzer-Adressen, starre Verfahrensgrundlagen. Die Handlungsspielräume sind laut Stadt sehr eng – selbst bis zur sogenannten Ersatzvornahme. (Foto. Falk Rockmann)

Was Staßfurt versucht, um sich zu helfen sind Baulückenkataster, Fördermittel und Eigentümer-Moderator.