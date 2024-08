Die Tomate wird am Sonnabend in Aschersleben regelrecht gefeiert. Besucher können ihre Schritte diesmal in den Pfeilergraben lenken. Dort wurden die Pflanzen wochenlang gehegt und gepflegt.

Ascherslebener Tomatentag in diesem Jahr erstmals an der Grundschule Pfeilergraben

Tomaten in ihren vielen Formen und Farben haben gerade Saison. In Aschersleben sind die Pflanzen über Wochen hinweg gepflegt worden.

Aschersleben/MZ - Wochenlang konnten sie wachsen, gedeihen und reifen: all die Tomatenpflanzen auf dem Schulhof der Grundschule Pfeilergraben Aschersleben. Zusammengenommen bilden sie den Tomatengarten, der in diesem Jahr erstmals mitten in der Stadt angelegt wurde.

Die Früchte leuchten nun in sattem Rot oder Gelb und in vielen Schattierungen – je nach Sorte. Die Vielfalt der beliebten und vielseitig einsetzbaren Früchte zu zeigen, ist seit 13 Jahren das Anliegen des von Gisela Ewe initiierten Tomatentages. Die aktuelle Auflage einer Veranstaltung, die stets Besucher nicht nur aus Aschersleben, sondern aus der ganzen Region anzieht, gibt es nun am kommenden Sonnabend.

Anregungen für Kleingärtner

Zwischen 10 und 16 Uhr sind Interessierte eingeladen, zu schauen, zu staunen, sich zu informieren. Es gibt interessante Stände zum Thema, reichlich zu essen und zu trinken und musikalische Unterhaltung mit DJ Klaus Klotz. Es wird Gelegenheit zum Fachsimpeln geben und Kleingärtner können sicher manche Anregung mit nach Hause nehmen.

2024 haben der Ascherslebener Matthias Stier und der Verschönerungsverein die Projektleitung übernommen. Die Beete sind im Frühjahr mit Hilfe von Ein-Euro-Kräften in einer Arbeitsgelegenheit neu angelegt worden, flankiert von Blühwiesen auf dem Schulhof, die in den vergangenen Wochen eine große Pracht entfaltet haben.

Beim Anlegen der bunten Blühstreifen haben die Grundschüler unter der Anleitung von Matthias Stier ordentlich Hand angelegt, dabei wie nebenbei Wissen erworben und anschließend mit guter Pflege dafür gesorgt, dass die farbenfrohe Pracht die Passanten den ganzen Sommer über begeistern konnte. Die Akteure freuen sich nun darauf, den Tomatengarten am Sonnabend einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren.