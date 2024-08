Die Aschersleber Kulturanstalt sucht auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt. Außerdem können sich Vereine für die Vereinshütte bewerben.

Aschersleben/MZ - Noch ist August, doch die Vorbereitungen für den Ascherslebener Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr vom 29. November bis 22. Dezember stattfindet, laufen bereits auf Hochtouren.

Dafür benötigt die Aschersleber Kulturanstalt (Aka) etwas Unterstützung: Zum einen werde noch ein prachtvoller Weihnachtsbaum gesucht, teilt die Aka mit. Als traditionelles Herzstück und Hingucker auf dem Marktplatz sollte der Nadelbaum eine Höhe von zwölf bis 15 Metern haben, gesund und schön gewachsen sein und aus Transportgründen möglichst im Ascherslebener Stadtgebiet stehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Das auserwählte Exemplar werde dann kostenlos gefällt und abtransportiert.

Kreative für die Vereinshütte gesucht

Zum anderen soll auch in diesem Jahr die Vereinshütte wiederbelebt und in einen kleinen Pop-Up-Store verwandelt werden, der zum Stöbern und Entdecken einlädt. Gesucht würden dafür Vereine und kreative Teams, die Lust haben, sich mit selbstgefertigten Erzeugnissen, ihren Vereinsaktivitäten oder ähnlichem an einem oder mehreren Tagen der Öffentlichkeit zu präsentieren, teilt die Aka mit. Die Hütte werde hierfür kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Wer gern seinen Baum aus dem heimischen Garten spenden oder sich für die Vereinshütte anmelden möchte, wird gebeten, sich zeitnah an die Aka zu wenden, per E-Mail an [email protected] oder über Telefon unter der Nummer 03473/22 66 70.