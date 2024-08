Cochstedt/MZ - Fünf Minuten vor 13 Uhr ertönen die Signale. Allerspätestens beim ersten Warnsignal muss in Deckung, also hinter die Absperrung, gegangen werden. Kurz darauf gibt es zwei weitere Signaltöne. Schließlich zündet der Sprengmeister die Sprengladung. Ein ohrenbetäubender Knall kündigt das an, was folgt: Der 30 Meter hohe Schornstein des ehemaligen Cochstedter Rohrwerks kippt zur Seite – umhüllt von einer dicken, grauen Staubwolke.

