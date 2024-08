Endstation am Durchlauf in Nelben, der als einsturzgefährdet gilt.

Nelben/Alsleben/MZ. - Nichts geht mehr im Könneraner Ortsteil Nelben. Zumindest als Autofahrer, wenn man durch das Dorf etwa in Richtung Zellewitz und dann weiter ins Mansfelder Land fahren möchte. Spätestens am Durchlass über die „Große Göhle“ in der Ortsmitte ist Endstation - seit mehr als einem Jahr. Und die Straßensperrung ist sogar noch deutlich länger, bis zum Jahresende ausgewiesen.