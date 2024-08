Heiko Scharf wird erneut zum Ortsbürgermeister in Baalberge gewählt. Welche Wünsche der 49-jährige Selbstständige für sein Heimatdorf hat.

Baalberge/MZ. - In seine dritte Amtszeit als Baalberges Ortsbürgermeister geht Heiko Scharf. Der 49-Jährige trat vor neun Jahren die Nachfolge des zurückgetretenen Ralf Dittrich an, anschließend wurde er zweimal vom Ortschaftsrat in diesem Ehrenamt bestätigt, zuletzt im vergangenen Monat.