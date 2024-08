Neugattersleben/MZ. - Wer weiß, dass es im Wald Stockwerke gibt? In fünf Schichten baut sich ein Wald durch die unterschiedliche Höhe der Pflanzen auf. Wurzelschicht, Bodenschicht, Krautschicht, Strauchschicht und Baumschicht heißen die Stockwerke, in denen sich natürlich auch die unterschiedlichsten Lebewesen tummeln. Das und noch viel mehr erfuhren die Schüler der 6. Klasse der Freien Sekundarschule Alsleben bei ihrem Projekttag am Mittwoch in der Ökostation Neugattersleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.