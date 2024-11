SLK live: DEr Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Ein ganz spezielles Versteck für Geocacher in Barby, zwei Jäger und viel Anschauungsmaterial zu Wildtieren in einer Schule in Plötzkau, eine junge Theater-Premiere im Schloss Hohenerxleben: Im Ticker von Dienstag, 5. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.