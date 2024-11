Jeden Mittwoch wartet die Internetgemeinde auf die nächste „Frage der Woche“ an die Kicker aus Baalberge. Tausende wollen etwa wissen, wer im Team der nächste Bachelor werden soll.

Anne Labbert stellt bei den Fußballern in Baalberge immer die „Frage der Woche“.

Baalberge/MZ. - Gespannt sitzen die Fans des Baalberger Fußballvereins jeden Mittwochabend am Handy und warten, bis das aktuellste Video von der „Frage der Woche“ an die Kicker auf dem Social-Media-Kanal Instagram von Anne Labbert hochgeladen wird. „Es ist eigentlich aus einer Idee heraus entstanden, weil ich es bei anderen Vereinen wie Hansa Rostock entdeckt hatte“, erzählt die 21-Jährige, die hinter den Minifilmen steckt, die inzwischen Tausende zum Staunen und Lachen gebracht haben. „Es sind immer so 2.000 bis 10.000 Menschen, die wir mit den Videos erreichen“, erzählt die junge Biendorferin, die aus gutem Grund dem Team vom SV 08 Baalberge die Daumen drückt, denn: „Meine beiden Brüder spielen hier“, sagt sie.