Auch die Friedrichsauer Jecken starten in die neue Session, allerdings erst am 16. November.

Aschersleben/MZ - Die Karnevalisten im Seeland und in Aschersleben können es kaum erwarten. In weniger als einer Woche beginnt sie wieder, die Fünfte Jahreszeit. Pünktlich um 11.11 Uhr müssen vielerorts (Ober-)Bürgermeister die Rathausschlüssel abgeben, denn dann übernehmen die Närrinnen und Narren bis zum Aschermittwoch die Regentschaft.

Die traditionelle Schlüsselübergabe in Aschersleben beginnt am Montag, 11. November, ab 10.30 Uhr mit einem musikalischen Programm des Ascherslebener Carneval Clubs (ACC). „Ganz nach dem diesjährigen Motto ’Beim ACC gilt die Devise, der Karneval kennt keine Krise!’ sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, mit uns zu feiern“, kündigt Stephanie Gürth vom Verein an.

Neues Prinzenpaar noch geheim

Oberbürgermeister Steffen Amme wird den Rathausschlüssel an das neue Prinzenpaar übergeben. „Wer das Narrenzepter und die Amtsgeschäfte der Stadt übernehmen wird, ist wie immer ein gut gehütetes Geheimnis. Fest steht, dass die Jecken des ACC eine Reihe fröhlicher Veranstaltungen und ein sehenswertes Programm auf die Beine stellen und damit bis Aschermittwoch über die kalte Jahreszeit und so manche Krisenstimmung hinweg helfen werden“, so Gürth weiter. Tickets für die Veranstaltungen in Aschersleben gibt es in diesem Jahr erstmals auch online.

Auch die Frose Karnevalisten laden zur öffentlichen Schlüsselübergabe ein. Diese findet am 11. November, 17 Uhr, im Bendix-Stift statt. Angekündigt sind ein kleines Programm und eine kulinarische Versorgung. Gefeiert wird unter dem Motto „Karneval außer Rand und Band – Frose ist in Narrenhand“.

Den 11.11. haben auch die Hoymer Karnevalisten ganz fett im Kalender markiert. Treff ist 10.45 Uhr vor dem Rathaus, 11.11 Uhr wird auch dort verkündet, wer das neue Prinzenpaar ist. Am gleichen Tag wird die Session dann auch am Rathaus im benachbarten Nachterstedt eröffnet. Los geht es dort 15.11 Uhr. „Kommt vorbei und feiert mit uns!“, lädt der HCC alle Freunde und Fans ein.

Gatersleben startet später in die Session

Seit 57 Jahren ist auch im Seeland-Ort Gatersleben der Karneval nicht mehr wegzudenken. Am Sonnabend, 16. November, startet der Gaterslebener Carneval Club (GCC) mit einer großen gemeinsamen Party in die Session. Im Bürgerhaus geht es dann ab 18 Uhr rund, wenn Schlüsselübergabe und Disco miteinander verbunden werden. Der Eintritt ist frei, informiert der GCC.

Für die Narren des Friedrichsauer Karneval Klubs (FKK) beginnt die Session am 16. November mit einer Festsitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Beginn ist 20 Uhr. Ähnlich machen es auch die Cochstedter, die am 16. November mit der ersten Festsitzung im Hotel Eichengrund in die Session starten. Los geht es 19.11 Uhr. Unter dem Motto „Karneval in weiß und blau – seit 55 Jahren ruft der CKV Helau“, soll es mit den Jecken des Cochstedter Karneval Vereins (CKV) stimmungsvoll zugehen.

Mit einer Party startet auch der Schackstedter Karnevalsverein in die neue Session. Am Sonnabend, 9. November, findet ab 19 Uhr „El Arenal in Schackenthal 3.0“ statt. Tickets müssen vorab gekauft werden, es gibt keine Abendkasse. Informationen zum Ticketverkauf gibt es auf der Facebook-Seite des Vereins.

Tickets für die Veranstaltungen in Aschersleben gibt es in diesem Jahr erstmals online unter: https://tivents.com/search?search=ACC