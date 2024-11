Zwei Hängebauchschweine, die sich bei Könnern herumtreiben, eine 24-Jährige, die Staßfurts jüngste Stadträtin überhaupt ist, ein Museum in Schönebeck, das sich mit dem üblichen Knalleffekt in die Winterpause verabschiedet: Im Ticker von Montag, 4. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 1. November 2024.

Das ist neu am Montag:

8.03 Uhr: Die Jubiläumsausstellung des Anhaltinischen Modellbahnclubs zeigt einen Querschnitt des Vereins der vergangenen 25 Jahre.

Dorian Ehrich lässt schon mal die Züge auf der noch im Bau befindlichen Anlage der Schülergruppe fahren. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie kleine und große Fans der Mini-Eisenbahnen im Klubhaus der Jugend in Bernburg auf ihre Kosten kommen, lesen Sie hier.

Weststraße in Aschersleben wird gesperrt

7.19 Uhr: Von Montag, 11. November, bis zum Freitag, 22. November, wird die Weststraße in Aschersleben zwischen der Magdeburger Brücke und der Lessingstraße voll gesperrt.

Das teilt die Stadt Aschersleben mit. Als Grund wird die Sanierung der Fahrbahn angegeben. (dan)

Brennender Aschenbecher sorgt für Feuerwehreinsatz

6.43 Uhr: Ein brennender Kunststoff-Aschenbecher war am Sonnabend Grund für einen Einsatz der Feuerwehr in Aschersleben. Die Kameraden waren gegen 13 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Otto-Lilienthal-Straße gerufen worden.

Der Aschenbecher habe unter starker Rauchentwicklung auf dem Balkon der Wohnung gerannt, berichtete Einsatzleiter Andreas Heinze. (dan)

Zwei Hängebauchschweine bei Könnern

6.27 Uhr: Zwei Hängebauchschweine sind auf einem Feld bei Könnern entdeckt worden.

Zwei Hängebauchschweine nahe der Zuckerfabrik in Könnern. (Foto: Clivia Nicolai)

Plötzlich standen die Zwei auf einem Acker bei Könnern. Wie es mit den Tieren nun weitergeht, lesen Sie hier.

Staßfurts jüngste Stadträtin ist 24

6.14 Uhr: Luise Schubert ist in der Kommunalwahl für den Ortschaftsrat Förderstedt gewählt worden, nun ist sie auch in den Stadtrat Staßfurt nachgerückt.

Mit 24 Jahren ist Luise Schubert die jüngste Stadträtin in der Staßfurter Ratsgeschichte. (Foto: Alma Paschke)

Damit ist sie mit 24 Jahren die jüngste Stadträtin, die die Stadt jemals hatte. Was sie in die Politik gebracht hat und was sie dort erreichen will, erzählt sie hier.

Viel Radau im Imuset vor der Winterpause

5.58 Uhr: Beim Saisonabschluss zeigte das Industrie- und Kunstmuseum einmal mehr seine facettenreichen Exponate und was die Elbestadt einst zu bieten hatte.

Peter Mertens zeigt, wie Schwarzpulver auf Feuer reagiert. (Foto: Stefan Demps)

Im Imuset in Schönebeck wird dabei zum Ende der Saison wieder viel Lärm gemacht.