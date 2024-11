Die Nachterstedter Sekundarschule soll an den Salzlandkreis als Schulträger verkauft werden, damit sie saniert werden könne. Warum die Stadt die Schule wohl nicht für einen Euro abgeben darf.

Verkauf an Schulträger

Mit dem Verkauf der Seelandschule (links im Bild, rechts die Grundschule "Glück auf") an den Salzlandkreis, wird der Schulstandort Nachterstedt gestärkt.

Nachterstedt/MZ - Wird die Sekundarschule in Nachterstedt für einen Euro den Besitzer wechseln? Bereits im August hatte der Stadtrat der Stadt Seeland in einer nichtöffentlichen Sitzung mit 13 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen den Beschluss gefasst, die Sekundarschule möglicherweise sogar nur für einen symbolischen Euro an den Salzlandkreis zu verkaufen.