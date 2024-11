Das Ascherslebener Tierheim hat, so wie auch andere Auffangstationen im Salzlandkreis, momentan ein Aufnahmestopp für Katzen verhängt. Woran das liegt und was man dagegen tun könnte.

Aschersleben/MZ - Das Tierheim in Aschersleben, das Tierheim im Bernburger Ortsteil Plömnitz und die Katzenauffangstation in Staßfurt: Alle diese Anlaufstationen haben gerade einen Aufnahmestopp wegen zu vieler gefundenen Jungkatzen verhängt. „90 Prozent aller Katzen, die wir im Moment betreuen, sind junge Fundkatzen, also wo die Mama tot oder nicht mehr auffindbar ist“, sagt Susanne Grau, stellvertretende Leiterin des Tierheims „Albert Schweitzer“ in Aschersleben. Es werden jedes Jahr mehr Fundkatzen, die auch im Schnitt immer jünger sind, so Grau weiter. Obwohl sie dieses Jahr auch wieder 170 Katzen haben kastrieren lassen, müssen sie mittlerweile regelmäßig einen Aufnahmestopp verhängen.